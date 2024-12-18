10 декабря в полицию обратился представитель одной из владимирских фирм. Он заявил, что со склада пропали 125 буровых штанг. Причем это не та вещь, которую легко украсть, положив в карман, –

10 декабря в полицию обратился представитель одной из владимирских фирм. Он заявил, что со склада пропали 125 буровых штанг. Причем это не та вещь, которую легко украсть, положив в карман, – каждая из труб весит 50 килограммов и имеет длину 3 метра. Материальный ущерб составил 2 миллиона рублей. Похитителя начали искать. Полиция выяснила, что к