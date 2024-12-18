Владимирцы пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на сбой платформы Twitch. Сервис перестал работать этой ночью. Из телеграм-канала Екатерины Мизулиной Многие
<a href="https://33live.ru/novosti/18-12-2024-zhiteli-vladimira-pozhalovalis-mizulinoj-na-sboj-platformy-twitch.html" target="_blank">Жители Владимира пожаловались Мизулиной на сбой платформы Twitch</a> - Владимирцы пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на сбой платформы Twitch. Сервис перестал работать этой ночью. Из телеграм-канала Екатерины Мизулиной Многие
[url=https://33live.ru/novosti/18-12-2024-zhiteli-vladimira-pozhalovalis-mizulinoj-na-sboj-platformy-twitch.html]Жители Владимира пожаловались Мизулиной на сбой платформы Twitch[/url] - Владимирцы пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на сбой платформы Twitch. Сервис перестал работать этой ночью. Из телеграм-канала Екатерины Мизулиной Многие