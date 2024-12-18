Владимирцы пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на сбой платформы Twitch. Сервис перестал работать этой ночью. Из телеграм-канала Екатерины Мизулиной Многие

Владимирцы пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на сбой платформы Twitch. Сервис перестал работать этой ночью. Из телеграм-канала Екатерины Мизулиной Многие пишут, что ночью перестал работать Twitch. Сбой продолжается до сих пор. В частности, об этом пишут пользователи из Владимира и Челябинска. У меня все работает стандартно. Причины сбоя пока неизвестны Twitch – сервис для