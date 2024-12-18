Жителя Коврова судили за грабеж с применением насилия. Инцидент произошел 29 августа 2023 года. Осужденный заметил подростка, который шел в школу и «залипал» в телефон. Мужчине показалось, что

Жителя Коврова судили за грабеж с применением насилия. Инцидент произошел 29 августа 2023 года. Осужденный заметил подростка, который шел в школу и «залипал» в телефон. Мужчине показалось, что мальчик снимает его на камеру. Тогда агрессор подошел к школьнику и начал вырывать телефон у него из рук. При этом он толкал подростка, схватив за туловище, а