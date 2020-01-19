В этом году исполняется 30 лет трагическим событиям в Баку. Жертвами межэтнических погромов и последовавшей за этим кровавой операции советской армии стали более сотни человек, среди них много азербайджанцев. События тех дней вошли в историю под названием Черный январь. По прошествии нескольких десятков лет не прекращаются попытки исказить исторические факты и интерпретировать их в выгодном для определенных сил русле, что бьет по любым попыткам примерения между Баку и Ереваном.

В этом году исполняется 30 лет трагическим событиям в Баку. Жертвами межэтнических погромов и последовавшей за этим кровавой операции советской армии стали более сотни человек, среди них много азербайджанцев. События тех дней вошли в историю под названием "Черный январь". По прошествии нескольких десятков лет не прекращаются попытки исказить исторические факты и интерпретировать их в выгодном для определенных сил русле, что бьет по любым попыткам примерения между Баку и Ереваном.Два народаАзербайджанцы и армяне издревле жили бок о бок. В прошломазербайджанцы были крупнейшим этническим меньшинством Армении: согласноЭнциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, к концу XIX века они составлялиболее 37% населения тогдашней Эриванской губернии. А в четырех из семи уездах, включая Эривань (ныне столица Армении Ереван), азербайджанцы былиэтническим большинством.В XX веке на их долю выпало много испытаний. По меткомувыражению британского журналиста Томаса де Ваала, в Армении они превратились вбезгласных гостей, подвергавшихся этнической и социальной дискриминации.Первые этнические чистки в Армении начались после распадаРоссийской империи. Опьяненные воздухом свободы местные националисты принялисьустанавливать свои порядки. На фоне массового прибытия армян изОсманской империи, началось изгнание мусульман – почти все они бежали вАзербайджан. Тем не менее азербайджанцы смогли сохранить присутствие в Армении,а к 1939 году их численность в республике выросла до 131 тысячи человек.В 1947 году первый секретарь Компартии Армянской СССРГригорий Арутинов добился переселения "на добровольных началах", афактически департации 100 тысяч азербайджанцев. Освободившиеся места занималиармянские репатрианты из-за границы. В результате к 1959 года численностьмусульманского населения Армении сократилась до 107 тысяч человек, а к 1989-му– до 84 тысяч.Межэтнические конфликты начали фиксироваться в первые годыперестройки. В ноябре 1987 года произошла серия нападений на азербайджанцев вКафанском районе Армении. Люди не выдерживали насилия и были вынуждены покинутьродные места. В январе 1988 года из Кафанского района потянулисьазербайджанские беженцы. У многих из них были следы побоев.Накал ненависти по отношению к мусульманскому населению вАрмении усиливался. В одном лишь ноябре 1988 года были убиты 25 азербаджанцев.Согласно данным агентства ООН по делам беженцев, оставшиеся азербайджанцы до1991 года почти полностью покинули Армению.Насилие на этнической почве сопровождалось уничтожениемкультурных следов пребывания азербайджанцев в Армении. Вопиющий случайпроизошел в 1990 году в Ереване: бульдозер не оставил камня на камне от мечетина улице Вардананц. Другое культовое сооружение – Голубую мечеть -переименовали в "персидскую".Битва за азербайджанВ СМИ нередко упоминают об погромах в Баку в январе 1990года. События тех дней преподносятся как яркий пример нетерпимостиазербайджанцев по отношению к армянам. Сам факт армянских погромов сомнениюникто не подвергает, вот только количество их жертв явно не идет сравнение счислом азербайджанцев, русских и евреев, погибших после штурма советских войскв Баку.Ввод армейских подразделений в город начался под покровомночи 20 января. Операция, получившая говорящее название "Удар",сопровождалась массовыми убийствами мирного населения."Танки переползаличерез баррикады, сминая на своем пути автомобили и даже фургоны скорой помощи.По словам очевидцев, солдаты стреляли в бегущих людей, добивали раненых. Былобстрелян автобус с мирными жителями, и многие пассажиры, в том числечетырнадцатилетняя девочка, погибли", – писал Томас де Ваал в своей книге"Черный сад".По мнению журналиста, именно 20 января 1990 года Москвапотеряла Азербайджан. "Армия расстреляла не только мирных азербайджанцев,но одновременно веру в советскую идеологию", – писал журналист.Позже в республике создали комиссю по расследованиюобстоятельств того страшного дня. Было установлено, что погибло около 130 человек – 117азербайджанцев, шесть русских, три еврея и три татарина. Ранения различнойстепени тяжести получили более 700 человек.Провокация с национальным оттенкомЯнварские события в Баку стали прологом распада СССР иподстегнули волну насилия на постсоветском пространстве. Между тем естьоснования предполагать, что события тех дней, как и некоторые другиемежнациональные конфликты, были тщательно спланированы.Так, любопытные факты приводит в статье на порталежурналист Даниил Преображенский. Он ссылается на выдержки из обвинительногозаключения уголовного дела № 18/55461-88. В документе сказано о выделении вотдельное производство дела в отношении Эдуарда Григоряна.По имеющимся сведениям, Григорян был руководителемпогромщиков в Сумгаите, а сами события были тщательно спланированнойпровокацией. По словам милиционера роты ППС Сумгаитского ГОВД Гейдарова, людинаходились под воздействием "какого-то дурмана", к тому же средижителей города активно распространялись слухи, что карабахские армяне убиваютазербайджанцев.Обращает на себя внимание тот факт, что Григорян былармянином. Почему тогда он принималучастие в погроме против своих? "Григоряна привезли в Ереван, впрокуратуру, и пострадавшие (сестры Межлумян) опознали Григоряна. Опознаниепроводили не азербайджанцы, а члены следственной группы, состоявшей из армян ирусских. Таким образом, невозможно всю эту историю назвать выдумкойазербайджанской пропаганды", – писал в своей статье Преображенский.Точно было выбрано и место погромов. Сумгаит в те годы -город непростой со множеством социальных проблем. Каждый пятый житель имелсудимость, инфраструктура находилась в плачевном состоянии, общежития былипереполнены, детская смертность зашкаливала, указывал Томас де Ваал. Подходящаяпитательная среда для насилия, особенно, если ткнуть пальцем на конкретного"врага".В том, что кровавые события были спланированы, уверен иазербайджанский юрист Аслан Исмаилов. С теми событиями он знаком не понаслышке:в 1988 году его назначили прокурором отдела по надзору за рассмотрениемуголовных дел.Исмаилов собрал много архивных материалов, фактов изуголовных дел и судебных материалов. Результатов его многолетнего труда сталакнига "Сумгайыт – начало распада СССР". Юрист утверждает, что события зимы 1988года были инициированы КГБ, во главе погромов стоял Эдуард Григорян стоял воглаве тех событий, а активными участниками и организаторами были армяне.Сам Григорян был матерым уголовником, запуганные егоавторитетом группы погромщиков находились под полным влиянием провокатора. Занеподчинение он угрожал физической расправой. "До погромов ЭдуардГригорян несколько раз встречался с двумя людьми, которые не былижителями Сумгаита, но приезжали в город. Об этих встречахследователям рассказали подручные Григоряна и его жена", -отмечал портал .Республика межнационального согласияВ наши дни о кровавых событиях тех лет напоминают монументыжертвам трагедии. Сегодняшний Азербайджан – процветающая республика, гордящаясясвоим этническим многообразием. Несмотря на распад СССР и последовавшие за этимэкономические и иные трудности, в республике сохранилась самая многочисленнаярусская община в регионе.Община наделена республиканским статусом. В ней образовано15 комиссий по различным направлениям. Русская община действует почти во всехрайонах республики, а ее председатель Михаил Забелин с 2000 года являетсядепутатом парламента страны.Азербайджан – единственная страна Закавказья, где действуетславянский университет, русский драмтеатр, культурный центр, работают русскиешколы – преподавание там ведется исключительно на языке Пушкина и Лермонтова.Члены общины при поддержке властей организовали детскийспортивно-оздоровительный лагерь, наладили выпуск газеты.По словам Забелина, общее отношение к русским в Азербайджане– благожелательное. Такими же можно назвать межгосударственные отношения Россиии Азербайджана. Страны активно развивают экономическое, культурноесотрудничество, сообща выступают на международной арене по многим политическимвопросам.Идейные наследникиМосква прямо заинтересована в мире и стабильности вЗакавказье и предпринимает шаги по разрешению конфликта Баку и Еревана. На этомфоне появление в СМИ статей, однобоко отображающих события конца 80-х – начала90-х вызывает, недоумение и наводит на мысль о сознательной провокации.Создается впечатление, что кому-то очень выгоднокультивировать межнациональную ненависть и вражду. 30 лет назад кровавыепровокации обрушили СССР и ввергли страны постсоветского пространства ввереницу политические, социальных и экономических кризисов. Часть бывшихсоюзных республик, как Россия и Азербайджан, смогли преодолеть лихолетье ивернуться на путь развития. Другие страны продолжают пожинать плоды прошлого.Идейным наследникам провокаторов 90-х не нужен мир. Своимидействиями они хотят ввергнуть Закавказье в новый виток напряженности,похоронив все миротворческие усилия России в регионе. Для достижения своихцелей они готовы использовать любые методы. Исторические факты становятсяпервой жертвой их манипуляций.