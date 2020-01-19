Состояние народной артистки России резко ухудшилось. Врачи доставили Нину Русланову в больницу.
<a href="https://33live.ru/novosti/19-01-2020-aktrisu-ruslanovu-ekstrenno-dostavili-v-bolnicu.html" target="_blank">Актрису Русланову экстренно доставили в больницу</a> - Состояние народной артистки России резко ухудшилось. Врачи доставили Нину Русланову в больницу.
[url=https://33live.ru/novosti/19-01-2020-aktrisu-ruslanovu-ekstrenno-dostavili-v-bolnicu.html]Актрису Русланову экстренно доставили в больницу[/url] - Состояние народной артистки России резко ухудшилось. Врачи доставили Нину Русланову в больницу.