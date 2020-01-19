Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин в стартовом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Нью-Йорк Айлендерс стал автором первой заброшенной шайбы. Она для него оказалась уже 690-й в заокеанской карьере.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в стартовом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс" стал автором первой заброшенной шайбы. Она для него оказалась уже 690-й в заокеанской карьере.Гол на 11-й минуте стартового отрезка игры позволил капитану "столичных" догнать легендарного канадца Марио Лемье и разделить вместе с ним десятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.