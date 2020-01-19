Два миллиарда рублей понадобится Челябинской области на то, чтобы обеспечить школьников младших классов горячим питанием за счет бюджета. И ещё почти 100 миллионов уйдут на новые надбавки педагогам - классным руководителям. Все эти нововведения в Послании Федеральному Собранию предложил Владимир Путин.

Два миллиарда рублей понадобится Челябинской области на то, чтобы обеспечить школьников младших классов горячим питанием за счет бюджета. И ещё почти 100 миллионов уйдут на новые надбавки педагогам — классным руководителям. Все эти нововведения в Послании Федеральному Собранию предложил Владимир Путин.Немного оливок, лимона и больше зелени, вместо колбасы – курица. Это все-таки суп для детей. На второе — картофель с мясом. Готовят блюдо в конвекционной печи, так полезнее. Раз в месяц — самодельные пельмени, и только в субботу буфетный фаст-фуд.Меню в 35-м лицее разрабатывают сами, для чего наняли штат поваров. Кухня на ногах с пяти утра: накормить нужно тысячу двести учеников, половина из начальных классов. Обеды получаются чуть дороже, чем в других школах — около семидесяти рублей, зато разнообразные. В месяц родители лицеистов платят за еду около полутора тысяч. Но уже с 1 сентября эту статью расходов поддержат из федерального и областного бюджетов. В начальных классах в регионе учатся 170 тысяч школьников. Чтобы накормить каждого, потребуется два миллиарда в год."Какова будет доля федерального, регионального и местного бюджетов, от этого и будет зависеть период перехода на полностью бесплатное питание в начальной школе", — говорит Елена Коузова, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области.Хорошие новости и для педагогов. С 1 сентября классным руководителям будут доплачивать пять тысяч рублей в месяц. И эта новость буквально "взорвала" рабочий чат, делится учитель истории Владимир Брюхов. Сейчас региональная выплата составляет три тысячи рублей. Федеральная надбавка станет заметным "бонусом" к зарплате."Классный руководитель — и психолог, и социальный педагог, — говорит преподаватель истории и обществознания Владимир Брюхов. — Помимо этого, никто не снимал с учителя предметной обязанности. Он должен вести уроки, готовиться к ним, проверять домашние задания. Такая нагрузка была непростой и остается непростой".Чиновники подсчитали: в регионе почти 25 тысяч педагогов работают классными руководителями. Выходит, что на доплаты учителям нужно потратить примерно 96 миллионов рублей — это будут средства из федерального бюджета.