Телеведущая Елена Летучая объявила о начале съемок нового шоу на телеканале СТС под названием Детки-предки. В личном микроблоге знаменитость пригласила подписчиков принять участие в ..

Телеведущая Елена Летучая объявила о начале съемок нового шоу на телеканале СТС под названием "Детки-предки". В личном микроблоге знаменитость пригласила подписчиков принять участие в проекте. Победители получат поездку в Диснейленд или крупный денежный приз."Мы ждем семьи из двух детей и двух взрослых, где детям строго от десяти до шестнадцати лет, а взрослым от пятидесяти и старше. Бабушки, дедушки, мамы, папы, дяди, тети, братья, сестры, дети или внуки – неважно, кем вы друг другу приходитесь, главное – чтобы вы были представителями разных поколений", – написала Елена Летучая.18 Янв 2020 в 7:55 PST