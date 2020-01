Хоккеисты Монреаль Канадиенс принимали дома Вегас Голден Найтс в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда лишь по буллитам смогли одолеть соперника со счетом 5:4. У победителей седьмой шайбой в сезоне отметился Илья Ковальчук.

Кроме того, россиянин в буллитной серии реализовал свою попытку. Победу же "Монреалю" принес точный бросок партнера Ковальчука по "Канадиенс" Томаша Татара.В основное время матча за "Канадиенс" помимо Ковальчука отличились Ник Казинс (дважды) и Джоэл Армиа. У "рыцарей" голами отметились Джонатан Маршессо, Пол Штястны, Макс Пачиоретти и Рейлли Смит.Результаты других встреч дня: "Детройт Ред Уингз" – "Флорида Пантерз" – 1:4 (форвард "пантер" Евгений Дадонов забросил одну шайбу), "Торонто Мэйпл Лифс" – "Чикаго Блэкхоукс" – 2:6, "Филадельфия Флайерз" – "Лос-Анджелес Кингз" – 4:1, "Коламбус Блю Джекетс" – "Нью-Джерси Дэвилз" – 5:0 (защитник "пиджаков" Владислав Гавриков записал на свой счет голевую передачу).