Кто из их испанских высочеств выучил теперь и слово тюрьма? И чем зарабатывают другие королевичи, избравшие частную жизнь?

Кто из их испанских высочеств выучил теперь и слово "тюрьма"? И чем зарабатывают другие королевичи, избравшие частную жизнь?Самый большой из существующих королевских дворцов в Европе — Palacio Real в Мадриде. А занимают роскошный дворец испанские Бурбоны. Эта правящая династия — одна из старейших в Европе, которая до сих пор осталась у власти. Трон Испании Бурбоны занимают уже больше 300 лет. Дольше — только в "карликовых" Монако и Лихтенштейне.Дворец — без оговорок — одна из главных достопримечательностей страны, но вот о его обитателях так уверенно не скажешь. Контраст с той же Британией очевиден. В Мадриде не встретишь портрета короля, например, в магазине, нет и монарших сувениров. Но эпитет "королевский" встречается. Вот, например "Аптека Королевы-матери". Оказалось, связь с царственной фамилией здесь прямая."Аптека — самая старая в Мадриде. Названа в честь Исабель де Фарнесио, второй жены короля Фелипе Пятого. Под аптекой пролегает туннель, который ведет прямо в королевский дворец. Сейчас мы его ремонтируем", — рассказала сотрудница аптеки Мари Лус Лопес.Как слуги, так и сами члены семейства могли получить лекарства, не вызывая слухов о здоровье монарха. И сегодня имя королевской аптеки здесь носят с гордостью."Королевская семья Испании в наши дни — это представители воли нашего народа в мире. И хочу сказать, что они отлично справляются с этой работой. Они нужны нам", — отметила Мари Лус Лопес.То есть никакой другой работы королевской семье и не нужно. Но считают в Испании так, конечно, не все. По опросам, около половины испанцев — за республиканскую форму правления. Эмоциональнее всего высказываются левые."По факту вся эта система, как большой паразит высасывает и высасывает ресурсы страны. Ежегодно они увеличивают бюджет для обеспечения этого благородного дома", — возмущен Рикардо Уерта, член Общества испано-советской дружбы.На выполнение своих конституционных обязанностей король Филипп VI и его семья в 2018 году получили 7 миллионов 880 тысяч евро. Хоть у членов королевской фамилии немало почетных должностей, все-таки решили попробовать свои силы на работе в частном секторе принцесса Кристина, младшая сестра короля, и ее муж Иньяки Урдангарин — теперь уже бывшие герцог и герцогиня Пальмские."Иньяки Урдангарин основал общественную организацию и использовал свое положение зятя короля, чтобы заключать контракты. А поскольку он был зятем короля, муниципалитеты, которые выделяли эти деньги, не контролировали, куда именно идут их средства", — заявил экс-прокурор Педро Хоррач.Таким образом, бывший гандболист Урдангарин присвоил больше 6 миллионов евро. Педро Хоррач был обвинителем по этому делу. Суд приговорил герцога Пальмского к 6 годам и трем месяцам тюремного заключения, которое он сейчас и отбывает. На скамье подсудимых оказалась и сама сестра короля, однако была признана невиновной — только выплатила штраф за то, что получала финансовые выгоды от махинаций мужа."Очень сложно отделить титул от личности. Куда бы член королевской семьи ни пошел устраиваться работать, его титул будет влиять на отношение к нему, потому что это своего рода бренд", — уверен Педро Хоррач.Как раз в том, что, несмотря на уклонение от обязанностей, они все равно будут использовать королевский титул в своих целях, подозревают сейчас герцога и герцогиню Сассекских в Британии. Перед Новым годом они зарегистрировали торговый знак Sussex Royal. Впрочем, успешные примеры совмещения обязанностей и работы в монарших семьях тоже есть. Перенесемся в Нидерланды.Король Виллем-Александр из Оранской династии кроме титулов имеет и лицензию пилота. Праправнук нашего Павла Первого — настоящий летучий голландец, пару раз в месяц управляет пассажирскими самолетами Fokker на региональных рейсах KLM. В планах — освоить и Boeing 737.В резюме у принца Константина — он четвертый в линии престолонаследия — целый список: Еврокомиссия, Министерство иностранных дел королевства, Центр исследования глобальной политики. Его жена принцесса Лаурентин – кстати, журналист по образованию — еще и трудится в агентстве по коммуникациям. По соглашению со СМИ, члены Оранского дома имеют право на частную жизнь, и журналисты их не беспокоят вне исполнения королевских обязанностей. Как раз то, чего так не хватает в отношениях с британскими таблоидами жене принца Гарри Меган.В Норвегии принцесса Марта Луиза отказалась от своего статуса Королевского Высочества, заявив, что хочет делать личную карьеру. Вместе со своим бойфрендом, американцем по имени Дюрек Верретт, она организовала семинары под названием "Принцесса и Шаман". После обвинений в использовании своего титула в корыстных целях Марта Луиза принесла извинения.Когда финансист Кристофер О'Нил женился на шведской принцессе Мадлен, он отказался от титула, чтобы продолжать работать. Мадлен, четвертая в очереди на престол, хоть и переехала с мужем и тремя детьми в США, продолжает проводить много времени в Швеции, исполняя королевские обязанности.Если кто-то из королевской семьи хочет иметь какую-то роль в обществе, а общество это понимает и принимает, то почему бы и нет.В эти дни в Мадриде вход в королевский дворец туристам закрыт. Король Филипп VI принимает официальные делегации.