За чистотой дворов на Сахалине теперь следит квадрокоптер. Он летает над улицами и записывает на видео работу коммунальщиков, а еще может обнаружить несанкционированные свалки. Как к такой слежке отнеслись работники коммунальных служб?

За чистотой дворов на Сахалине теперь следит квадрокоптер. Он летает над улицами и записывает на видео работу коммунальщиков, а еще может обнаружить несанкционированные свалки. Как к такой слежке отнеслись работники коммунальных служб?Одно нажатие кнопки — и беспилотник заступает на службу. Сегодня его задача показать, как коммунальные службы в Томари борются с гололедицей. На это хватит тридцати минут.Под присмотром "большого брата" местные коммунальные службы сразу стали работать лучше. Схалтурить не получится, результат работы проверить могут в любой момент."Дрон помогает нам выявить несанкционированные свалки, что и где мы упустили. Огромная ответственность перед нашими жителями, так как мы занимаемся расчисткой и содержанием дорог", — говорит Наталья Зайкина, директор МУП "Благоустройство".Беспилотник еще не собственность районной администрации, технику брали для тест-драйва. Теперь в планах покупка собственного дрона. Он пригодится не только для нужд ЖКХ. С его помощью будут следить за ледовой обстановкой зимой и лесными пожарами летом."Сейчас мы заводим Томари под такую диспетчеризацию и впоследствии планируем сделать такую же схему в наших крупных селах Ильинское и Красногорск", — рассказывает мэр Томаринского городского округа Александр Кобелев.Для беспилотников есть одно препятствие: погодные условия. Использовать их можно только при слабом ветре. Каждый метр в секунду уменьшает время полета, а осадки могут и вовсе стать причиной отмены вылета.Если погодные условия далеки от идеальных, то помочь контролировать расчистку города и вывоз мусора могут и сами жители. Для этого достаточно позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу и рассказать о проблеме, а специалисты уже направят ответственных для ее решения.