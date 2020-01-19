Матчем между Оттава Сенаторз и Калгари Флэймз продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Сенаторы на родной арене взяли верх над огоньками со счетом 5:2. Автором одного из голов хозяев льда стал российский форвард Владислав Наместников.

Матчем между "Оттава Сенаторз" и "Калгари Флэймз" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Сенаторы" на родной арене взяли верх над "огоньками" со счетом 5:2. Автором одного из голов хозяев льда стал российский форвард Владислав Наместников.Эта шайба оказалась для него десятой в нынешнем сезоне. Кроме того, он записал в свой актив одну результативную передачу. Всего на счету Наместникова теперь 21 (10+11) очко в текущем чемпионате. Его партнер по команде Артем Анисимов отметился голевой передачей.За победителей шайбы также забросили Брэди Ткачук, Крис Тирни, Коннор Браун и Коллин Уайт. У гостей отличились Марк Янковски, Ноа Ханифин.Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев очков за результативность набрать не сумел.