Один из основателей белорусской панк-рок-группы Ляпис Трубецкой Руслан Владыко скончался в возрасте 45 лет. Трагическое известие сообщил продюсер коллектива Евгений Колмыков в ..

Один из основателей белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко скончался в возрасте 45 лет. Трагическое известие сообщил продюсер коллектива Евгений Колмыков в "Фейсбуке".В июне прошлого года музыканта сильно избили в Минске, и с тех пор он находился в коме. Представители Руслана Владыко рассказали, что он умер 19 января, не приходя в сознание.Напомним, группа "Ляпис Трубецкой" была создана в 1989 году. В 2014 году коллектив прекратил свое существование и распался на две группы – Brutto и Trubetskoy.