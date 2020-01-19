Хоккеисты Колорадо Эвеланш принимали на своей площадке Сент-Луис Блюз в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли гостей со счетом 5:3. Российский защитник лавин Никита Задоров отметился результативной передачей.

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" принимали на своей площадке "Сент-Луис Блюз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли гостей со счетом 5:3. Российский защитник "лавин" Никита Задоров отметился результативной передачей.В составе победителей шайбы забросили Нэйтан Маккиннон, Тайсон Джост, Кайл Макар, Андрэ Бураковски и Габриэль Ландеског. За "блюзменов" отличились Давид Перрон, Оскар Сундквист и Алекс Пьетранджело.Российские форварды "Колорадо" Валерий Ничушкин и Владислав Каменев очков не набрали, как и нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев.В другой встрече дня "Эдмонтон Ойлерз" дома оказался сильнее "Аризона Койотис" со счетом 7:3.