Групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.
В ночь с 18 на 19 января 2019 г. на территории 91 населенного пункта Владимирской области прошли 139 мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, участие в которых приняло более 19 тысяч жителей и гостей Владимирской области.
В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан во время мероприятий было задействовано более 400 сотрудников органов внутренних дел, свыше 45 сотрудников Росгвардии, народные дружинники, казаки, сотрудники частных охранных организаций.
При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.