Групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.

В ночь с 18 на 19 января 2019 г. на территории 91 населенного пункта Владимирской области прошли 139 мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, участие в которых приняло более 19 тысяч жителей и гостей Владимирской области.В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан во время мероприятий было задействовано более 400 сотрудников органов внутренних дел, свыше 45 сотрудников Росгвардии, народные дружинники, казаки, сотрудники частных охранных организаций.При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.