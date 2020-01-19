Мероприятия прошли в рамках акции «В новый год – без ДТП»

В рамках акции «В новый год – без ДТП» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району Евгения Сычева провела тематические встречи с учащимися начального звена средней общеобразовательной школы № 1 и воспитанниками детского сада № 19 города Костерево. Целью подобных мероприятий является формирование у ребят навыков безопасного поведения на дорогах.Сотрудник полиции совместно с главным специалистом Детского литературно-эстетического центра города Петушки Татьяной Шанчуровой познакомили ребят с историей возникновения транспорта в России. Гости рассказали о том, когда в нашей стране появились первые машины, дорожные знаки и сформировались правила дорожного движения.Продолжилась встреча веселой игрой, в ходе которой дети продемонстрировали свои знания безопасного поведения на дороге. Вместе с инспектором ГИБДД мальчишки и девчонки преодолели «пешеходный переход», соблюдая все правила, а также ответили на несколько вопросов об ошибках, которые нельзя допускать участникам движения.Юным пешеходам было разъяснено, для чего необходимо использовать световозвращающие элементы в одежде, особенно в темное время суток, и какие последствия бывают, если эти меры предосторожности не соблюдать.В завершение важной встречи ребята сфотографировались с педагогами и гостями.Педагоги выразили благодарность за участие сотрудников Госавтоинспекции в разъяснении детям правил дорожного движения таким наглядным и интересным способом.