Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.

The Wall Street Journal сообщила, что американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.В настоящее время проект находится на начальной стадии проработки. Планируется, что распознающие отпечатки терминалы будут устанавливаться в кафетериях, ресторанах быстрого питания и на других предприятиях, где сотрудникам приходится заниматься монотонными операциями, сообщает ТАСС.Глава компании Джефф Безос обратился к системе безналичных платежей Visa с целью тестирования системы обработки транзакций на будущих терминалах. Также переговоры ведутся с MasterCard, а также с эмитентами карт — банками JPMorgan Chase, Wells Fargo и Synchrony Financial. Банки не скрывают, что пока они решают, что для них выгоднее — сотрудничать с Amazon или конкурировать.Издание напоминает, что недавно компания Безоса подала заявку на оформление патента на "бесконтактную систему распознавания биометрических параметров".