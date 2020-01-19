Прохор Шаляпин улетел в США. В Беверли-Хиллз артист встретился с красоткой блондинкой.

Прохор Шаляпин улетел в США. В Беверли-Хиллз артиствстретился с красоткой блондинкой.Вот уже которую неделю экс-возлюбленный пианистки ВиталиныЦымбалюк-Романовской отдыхает в Америке. Артист отлично проводит время и судовольствием делится снимками и видео в соцсетях.Так на одном из свежих фото в "Инстаграм" певец запечатлен сдевушкой. Прохора и его спутницу сняли в холле отеля. По словам Шаляпина, этавстреча носила сугубо деловой характер."Встретились по рабочим делам с настоящей королевойЛос-Анджелеса, моим давним другом и продюсером грандиозных шоу в Америке —Ликой", – написал артист.Отметим, что подписчики Шаляпина решили, что блондинка емуне пара. Девушку посчитали слишком молодой для 34-летнеего вокалиста."Слишком молодая для тебя Проша! Совсем еще девчонка,школьница!" – отметил обыватель.17 Янв 2020 в 11:54 PSTНапомним, на днях киевская пианистка ВиталинаЦымбалюк-Романовская прокомментировала разрыв с певцом . Высказаласьзвезда достаточно туманно."Мы не расставались с Прохором. У нас просто были определенныедоговоренности. Что-то осуществилось, что-то – нет. Наши отношения никогда небыли какими-то особенными", – сказала экс-возлюбленная