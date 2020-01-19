Прохор Шаляпин улетел в США. В Беверли-Хиллз артист
встретился с красоткой блондинкой.
Прохор Шаляпин улетел в США. В Беверли-Хиллз артист
встретился с красоткой блондинкой.
Вот уже которую неделю экс-возлюбленный пианистки Виталины
Цымбалюк-Романовской отдыхает в Америке. Артист отлично проводит время и с
удовольствием делится снимками и видео в соцсетях.
Так на одном из свежих фото в "Инстаграм" певец запечатлен с
девушкой. Прохора и его спутницу сняли в холле отеля. По словам Шаляпина, эта
встреча носила сугубо деловой характер.
"Встретились по рабочим делам с настоящей королевой
Лос-Анджелеса, моим давним другом и продюсером грандиозных шоу в Америке —
Ликой", – написал артист.
Отметим, что подписчики Шаляпина решили, что блондинка ему
не пара. Девушку посчитали слишком молодой для 34-летнеего вокалиста.
"Слишком молодая для тебя Проша! Совсем еще девчонка,
школьница!" – отметил обыватель.
17 Янв 2020 в 11:54 PST
Напомним, на днях киевская пианистка Виталина
Цымбалюк-Романовская прокомментировала разрыв с певцом . Высказалась
звезда достаточно туманно.
"Мы не расставались с Прохором. У нас просто были определенные
договоренности. Что-то осуществилось, что-то – нет. Наши отношения никогда не
были какими-то особенными", – сказала экс-возлюбленная