Олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновила тренировки. В личном микроблоге спортсменка опубликовала видеозапись, на которой она исполняет на льду тройной лутц и тройной риттбергер. ..

Олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновила тренировки. В личном микроблоге спортсменка опубликовала видеозапись, на которой она исполняет на льду тройной лутц и тройной риттбергер. За девушкой следят ее наставники Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.Ролик произвел фурор среди поклонников. Подписчики похвалили фигуристку и пожелали ей успехов в большом спорте: "Очень рада, что ты возобновила тренировки со своим тренерским штабом! Успехов тебе на льду!", "Красавица наша любимая! Такое наслаждение видеть тебя довольную, счастливую и улыбающуюся".17 Янв 2020 в 5:42 PSTНапомним, в середине декабря Алина Загитова сообщила о приостановке карьеры до конца сезона 2019-2020-х годов. Спортсменка отметила, что хочет сосредоточить внимание на тренировках. Периодически она будет принимать участие в различных ледовых шоу, передает "Комсомольская правда".