Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата, который проходит в Лас-Вегасе, встретился с американцем Морисом Грином. 42-летний россиянин одержал досрочную победу во втором раунде.

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата, который проходит в Лас-Вегасе, встретился с американцем Морисом Грином. 42-летний россиянин одержал досрочную победу во втором раунде.Олейнику удалось провести болевой прием против 33-летнего бойца из США. Теперь на счету россиянина стало 58 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА.How TOUGH is @TheCrochetBoss?!