В китайском Ухане зафиксировано 17 новых случаев заражения новым типом коронавируса.

В китайском Ухане зафиксировано 17 новых случаев заражения новым типом коронавируса.Городской комитет по вопросам здравоохранения сообщил, что среди заболевших 12 мужчин и пять женщин в возрасте от 30 до 79 лет, передает РИА Новости.Трое из них – в тяжелом состоянии, про остальных врачи говорят, что они стабильны. Под наблюдением медиков оказались родственники и близкие заболевших.Таким образом, в настоящее время число больных коронавирусом в Китае составляет 62 человека, двое из которых скончались.