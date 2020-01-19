Водитель автомобиля-эвакуатора двигался по прилегающей территории, следуя задним ходом, и совершил наезд на пешехода…

СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП со смертельным исходом.Установлено, что водитель автомобиля-эвакуатора двигался по прилегающей территории, следуя задним ходом в районе дома №4 по Петрозаводской улице в г. Москве, и совершил наезд на пешехода, следовавшего по пути движения автомобиля. Пешеход был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался.По данному факту СЧ СУ УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю автомобиля эвакуатора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Головинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53