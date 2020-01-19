Скандал разразившийся вокруг заявления Алены Водонаевой о бедных российских семьях начинает набирать обороты. Слова звезды реалити-шоу Дом-2 прокомментировал президент Владимир Путин. О том, чем это может грозить телеведущей, рассказал эксперт.

Скандал разразившийся вокруг заявления Алены Водонаевой о бедных российских семьях начинает набирать обороты. Слова звезды реалити-шоу "Дом-2" прокомментировал президент Владимир Путин. О том, чем это может грозить телеведущей, рассказал эксперт.Во время послания Федеральному собранию российский президент затронул вопрос поддержки семьи. Владимир Путин предложил увеличить размер материнского капитала, ввести бесплатные обеды для учеников начальных классов, а также настоял на выплате пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.Телеведущая Алена Водонаева обрушилась с критикой на слова главы страны. На странице в "Инстаграме" знаменитость сообщила, что проблема демографии связана не с материанским капиталом, а с уровнем жизни россиян. По ее мнению, "отчаявшееся от нищеты" быдло начнет рожать детей ради денег государства.Громкое заявление блогера вызвало ожесточенные споры в Сети. Скандал прокомментировал даже президент Владимир Путин. В ходе беседы с ветеранами Великой Отечественной войны лидер назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против увеличения объемов поддержки семей с детьми. Он добавил, что таких людей надо выставлять на всеобщее обозрение.Материал дополняется.