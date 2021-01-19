Такой договор предполагает, что перевозчик будет получать деньги не за пассажиров, а за пройденное автобусами расстояние.

Активисты "Единой России" выступили против повышения цен за проезд в общественном транспорте областного центра и предложили администрации Владимира перейти на так называемый "брутто контракт" с пассажироперевозчиками. Такой договор предполагает, что перевозчик будет получать деньги не за пассажиров, а за пройденное автобусами расстояние.Илья Зотов, координатор федерального проекта партии "Единая Россия" "Безопасные дороги" во Владимирской области: «Проект «Безопасные дороги» выступает против повышения стоимости проезда, без повышения качества предоставляемых услуг. Автобусы далеко не новые, интервалы не радуют людей, им приходиться по догу ждать на остановках. Сам перевозчик должен обновлять свой состав, менять концепцию работы. Но одни он тоже не справятся. Для этого город и область должны загрузить перевозчика пассажирами. Для этого должны появиться выделенные полосы. Город должен перейти на брутто-контракт. Когда перевозчик не гоняется за пассажирами, мы уберем эти гонки с улиц. Потому что, перевозчик будет получать деньги за километраж».Напомним, перед новым годом перевозчики обратились в департамент цен и тарифов с просьбой в общественном транспорте областного центра. В автобусах с 24 до 31 рубля, в троллейбусах с 23 рублей до 27. По мнению перевозчиков новый тариф обоснован, он позволит не только тратить, но и зарабатывать. К тому же поток пассажиров во время пандемии значительно сократился. Хотя сейчас этого уже не видно. Но владимирская , признав новые тарифы "чрезмерными".Екатерина Таманова