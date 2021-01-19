Новый президент США Джо Байден не будет приезжать в Незалежную. В этом уверен депутат Верховной рады, экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

Новый президент США Джо Байден не будет приезжать в Незалежную. В этом уверен депутат Верховной рады, экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.По словам эксперта, на Западе Украина ассоциируется с постоянными скандалами. Олег Волошин напомнил, что сына Джо Байдена и его самого в США опутали сплетни, связанные с коррупционными схемами по газу на Украине, поэтому визит в Киев для него токсичный.Депутат отметил, что наследник американского лидера зарабатывал в Незалежной огромные деньги, и до сих пор они с отцом с трудом объясняют, за что именно им платили. По данным Олега Волошина, Джо Байден будет держаться в стороне от украинской тематики в целом.Эксперт считает, что новый президент США впредь не захочет, чтобы его имя фигурировало рядом с бывшим лидером Украины Петром Порошенко. "Потому что Порошенко на Западе широко известен как коррупционер", – заявил депутат Рады.Напомним, выборы в США прошли 3 ноября. Согласно официальным данным, победу одержал демократ Действующий президент страны Дональд Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы в США сфальсифицированными и пообещав подать в суд из-за нарушений на голосовании.