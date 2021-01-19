Во Владимирской области получила продолжение скандальная история об интригах в стекольном бизнесе.

Во Владимирской области получила продолжение скандальная история об интригах в стекольном бизнесе. Генеральный директор компании «Экспо Гласс» Александр Смирнов просит федеральные СМИ обратить пристальное внимание на ситуацию, сложившуюся на Анопинском стекольном заводе.Как сообщает Лента.ру, главный кредитор предприятия – «БРР-банк» продал «Экспо Глассу» долги экс-владельцев – фирмы «РАСКО». Теперь 58% займов завода принадлежит именно ООО «Экспо Глассу», которое арендует часть производственных площадей. Однако акционер ООО «РАСКО» Виталий Миронов требует расторгнуть договор аренды, приводя свои аргументы и представляя документы о нарушениях со стороны компании-арендатора.Разбирательства продолжаются уже больше года. Проводятся обыски, возбуждаются уголовные дела о невыплате денег сотрудникам, сокрытии доходов и злоупотреблении полномочиями.У каждой из сторон своя правда и неизвестно сколько времени следователям, прокурорам и судьям ещё потребуется, чтобы решить кто прав, а кто виноват. Констатировать можно одно – пока бизнесмены конфликтуют между собой и делят активы, страдает население посёлка Анопино.На расстоянии в 200 километров от Москвы стабильностью и не пахнет. Между тем, сотрудники предприятия попросту хотят регулярно получать жалованье, быть уверенными в завтрашнем дне и спокойно воспитывать своих детей. Вместо этого письма в федеральные СМИ, разборки в стиле 90-х и жизнь как на пороховой бочке, ведь неизвестно кто завтра станет арендатором, владельцем и акционером и какие цели поставит перед собой.