Преступление было совершено в 2007 году.

Ковровский городской суд рассмотрит уголовное дело о похищение человека. Говорится на официальном суда.По версии предварительного следствия, 18 декабря 2007 года у злоумышленника возник умысел на похищение ковровчанки, с целью вовлечения её в занятие проституцией на территории Московской области.Он проследовал в квартиру домана проспекте Брюсова Коврова, где девушка отмечала с друзьями день рождения своего знакомого. В квартире обвиняемый подошел к девушке, с силой схватил ее за руку и потребовал, чтобы она следовала с ним, при этом нанес ей несколько ударов по голове.Потом он насильно вывел ковровчанку из квартиры на улицу, усадил в автомобиль, на котором вывез её в квартиру, расположенную на территории Зеленограда Московской области. Потерпевшая незаконно удерживалась до 19 декабря 2007 года пока не убежала и не обратилась в правоохранительные органы.