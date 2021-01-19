По информации "Вестей" он дорабатывает последние часы в "белом доме" и может отправиться в отставку уже завтра.

По информации "Вестей" он дорабатывает последние часы в "белом доме" и может отправиться в отставку уже завтра.Причина увольнения пока не называется. Однако некоторые склонны связывать ее с тем, что недавно комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области по жалобе ООО «Альянс Авто плюс». Заявитель пожаловался на действия организатора торгов — департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области по проведению открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Она признана признана обоснованной, сообщила пресс-служба УФАС. Впрочем сумма незначительная - всего 6 тысяч рублей.Напомним, что Косилов получил эту должность после того как в апреле 2019 года губернатор Владимир Сипягин подписал распоряжение об освобождении от должности директора областного департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Романенко. Сам Романенко еще в январе того же года , а в состав руководства департамента, по его информации, должны были войти приезжие специалисты из Ивановской и Нижегородской областей.