Суд продлил ему срок содержания под стражей.

Октябрьский районный суд Владимира продлил срок содержания директора департамента имущественных и земельных отношений Павла Панфилова в следственном изоляторе до 25 апреля. Решение вынесено на заседании, которое состоялось 19 января.Глава ДИЗО помещён под стражу в начале декабря по подозрению в получении девятимиллионного отката. По версии следствия, деньги он получил за помощь строительной фирме, которая одержала победу в аукционе на контракт по строительству социального объекта. Сумма тендера составляла 460 млн рублей.Интересно, что во время избрания чиновнику меры пресечения судья Олег Назаров удовлетворил ходатайство следствия, которое попросило обязать СМИ согласовывать с СУ СК все материалы с заседания о деле Павла Панфилова. О том сколько региональных журналистов выполнило «пожелания» судьи – неизвестно.