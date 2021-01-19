Такое решение принял Октябрьский суд Владимира.

Директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Павел Панфиловостанется под стражей до 25 апреля включительно.Такое решение принял Октябрьский суд Владимира.Напомним,что чиновник былв начале декабря прошлого года., в ноябре 2019 года обвиняемый предложил генеральному директору строительной фирмы за незаконное денежное вознаграждение в размере 9 миллионов рублей обеспечить беспрепятственное участие и победу представляемой коммерческой организации в электронном аукционе на право заключить контракт на строительство социального объекта в рамках реализации национального проекта, на что директор компании согласился.По результатам проведенных торгов с коммерсантом заключен контракт на сумму более 460 миллионов рублей.В декабре 2019 года Павел Панфилов через подконтрольное юридическое лицо посредством заключения фиктивных договоров гражданско-правового характера получил от генерального директора строительной фирмы незаконное денежное вознаграждение в размере более 9 миллионов. Вину в совершении особо тяжкого преступления против государственной власти Панфилов не признал.Следствие дела директора госдепартамента имущества и его бывшего заместителя Оксаны Власенко.