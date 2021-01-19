Добро, которое побеждает. К медучреждениям области получившим дополнительные средства индивидуальной защиты присоединилась и Камешковская ЦРБ. Кто доставил партию благотворительного груза врачам.

Добро, которое побеждает. К медучреждениям области получившим дополнительные средства индивидуальной защиты присоединилась и Камешковская ЦРБ. Кто доставил партию благотворительного груза врачам.Этого груза в центральной районной больнице г. Камешково ждали несколько недель. 2 тысячи защитных костюмов и 5 тысяч масок предназначены для медперсонала, который работает в красной зоне. Это как минимум 50 человек в день. Такого запаса хватит примерно на пять месяцев, говорит главврач больницы Сергей ТимкинСергей Тимкин, главный врач Камешковской ЦРБ:- Те костюмы, которые нам предоставляют они дают 100 процентную защиту от заражения ковид 19, можно заразиться на улице, где-нибудь там в магазине на почте и т.д. нежели чем в больнице человеку, который носит эти костюмы.Все переданные костюмы - одноразовые, поэтому запас должен постоянно пополняться. Сейчас в ковидном отделении, рассчитанном на 120 коек, находится 90 пациентов. В больницу уже поступило более 200 доз вакцины, но ситуация по- прежнему остается тяжелойАнатолий Курганский , глава администрации Камешковского района, член партии "Единая Россия":- Сложная у нас обстановка в районе, расслабляться не стоит. Не смотря на то, что мы сейчас приступили к широкой вакцинации населения тем не менее обстановка сложная, поэтому нам нужно быть всем начеку.Начиная с февраля прошлого года волонтерский центр Единой России и благотворительный фонд "Продобро" каждый месяц помогает больницам области. Волонтеры передают средства индивидуальной защиты врачам, находящимся на острие борьбы с пандемией.Алексей Говырин, депутат Заксобрания Владимирской области, председатель попечительного совета БФ "Продобро":- Маски, защитные костюмы, питьевая вода все это нужно лечебным учреждениям региона, все это нужно врачам, даже если кто-то может сделать приятное, шоколадку купить и отвезти ее в больницу.Пока медики и волонтеры совместно борются с инфекцией, единороссы призывают соблюдать социальную дистанцию - полтора метра - и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Именно ответственное поведение каждого и внимание к ближним поможет быстрее справится с пандемиейАлександр Сыпченко, Илья Хлудов Вести Владимир