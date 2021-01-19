В Росгвардии Владимирской области новый начальник. Им стал 52-летний полковник полиции Андрей Медведев. Его главе региона представил командующий Центральным округом войск национальной

В Росгвардии Владимирской области новый начальник. Им стал 52-летний полковник полиции Андрей Медведев. Его главе региона представил командующий Центральным округом войск национальной гвардии генерал-полковник Игорь Голлоев. Об этом рассказал Владимир Сипягин в своих социальных сетях. В пресс-службе региональной Росгввардии сообщают, что новый начальник личному составу будет представлен позже. Родом он из Москвы, окончил Академию МВД