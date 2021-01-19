Ранее местная власть обещала сдать объект к концу 2020 года.

В Костроме затягивается сдача нового здания школы на улице Профсоюзной. Учреждение должно стать одним из самых комфортных и благоустроенных в областной столице.Как сообщает пресс-служба губернатора, учебное заведение на 1000 человек уже практически готово. Поставщики завозят мебель, подрядчики устанавливают классные доски и монтируют оборудование в пищеблоке столовой. Рабочие занимаются внутренней отделкой помещений.И все бы хорошо, но ввод объекта в эксплуатацию перенесли на 9 месяцев. Первоначальная дата сдачи – конец декабря 2020 года. Сейчас речь идёт об апреле 2021. А открытие намечено на 1 сентября. Обещаниям областных чиновников усадить для юных костромичей за парты сразу после новогодних каникул уже не суждено сбыться.Среди причин, конечно, пандемия коронавируса. Во время второй волны возведение здания практически остановилось. Сообщается, что многие рабочие слегли с ковидом. Привезти строителей из соседних регионов не удалось.Между тем, вторая волна Covid-19 пока не утихает, а по стране распространяются новые опасные штаммы. На это можно будет сослаться если вдруг и к сентябрю ввести новую школу в эксплуатацию также не получится.