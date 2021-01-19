За основу возьмут мини-трактор "Скаут", который полностью лишён автоматики.

Можете ли вы представить себе трактор-беспилотник для сельского хозяйства, конкурирующий с дорогостоящими крупными комбайнами? Именно такой нацелены создать во Владимирской области ребята из команды технопарка "Кварнториум-33".За основу возьмут мини-трактор "Скаут", который полностью лишён автоматики. Он уже куплен и готов к изменениям. Изобретатели хотят сделать простую и понятную в эксплуатации и ремонте машину. Планируется, что "сельский беспилотник" сможет транспортировать грузы на закрытой территории, подвозить корма животным, собирать сено в тюки и выполнять разные простые задачи. Сейчас над проектом работают двое ребят, в ближайшее время подключится третий участник.Валентин Пономарёв, руководитель детского технопарка "Кванториум-33": “Первую задачу, которую мы себе поставили, это транспортировка различных грузов по территории предприятий, то есть если предприятие имеет несколько цехов, какие-то склады и закрытую свою собственную территорию, там осуществляются логистические всякие операции, то есть доставить заготовки из склада в цех, доставить детали из цеха на склад. Обычно это делают водители, на машинах, мы считаем, что эту задачу может сделать беспилотник. Сейчас это обычный трактор, но к маю мы планируем, что он будет уже ездить без водителя”.Сейчаспроект находится в начальной стадии. В планах - сделать и другие экземпляры. Уже были переговоры с организациями, заинтересованными поставить изобретение на поток. Привязки к определенной модели трактора у разработки нет. Весь смысл в модулях - системе управления, которую разрабатывают в "Кванторуме". Их можно будет ставить куда угодно. Упор делается на простоту и дешевизну.Артем Григорьев, студент 1 курса ВлГУ: «В отличие от города, где нужно проработать много разных мелочей: там пешеход, там правила дорожного движения - очень много всяких вещей, которые, конечно, команда из 2-3 человек не сделает, а тут это вполне возможно. Всю нашу работу можно мысленно разделить на 3 этапа. Первый - это обкатка, т.е. мы поднимаем трактор, осматриваем его со всех сторон. Затем второй этап - это уже внедрение каких-то электронных узлов, которые позволяют сделать трактор беспилотным. И последний этап, заключительный, это уже создание полноценной системы автономной навигации».Любовь Истратова