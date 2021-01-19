Военный шатер для богослужения возвели на месте строящегося храма в честь Александра Невского.

Как сообщает пресс-служба владимирской епархии, палатку и все необходимое для праздничной службы в ночь с 18 на 19 ноября приготовили молодежный отдел и прихожане Свято-Георгиевского храма под руководством иерея Андрея Горюнова и иерея Виталия Видяева. Божественная литургия началась в 9.00 19 январяв день праздника Крещения Господня. Литургию совершил настоятель строящегося в микрорайоне Веризино храма и клирик Свято-Георгиевского храма иерей Виталий Видяев. На богослужение собрались жители микрорайона. После литургии иерей Виталий Видяев совершил освящение воды.