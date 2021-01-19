Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции об итогах года прокомментировал выборы в США. Он заявил, что во время голосования граждан бюллетени насильственно рассылали избирателям по почте, а соцсети формировали однобокое общественное мнение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции об итогах года прокомментировал выборы в США. Он заявил, что во время голосования граждан бюллетени "насильственно" рассылали избирателям по почте, а соцсети формировали однобокое общественное мнение."Они обеспечивали формирование общественного мнения и у себя, и в мире "в одни ворота"", – отметил глава МИД России. По его словам, всего разослали 95 миллионов бюллетеней, из которых странным образом две трети оказались заполнены.Лавров добавил, что треть же "просто навязывали, но люди на это не реагировали". Бюллетени рассылали в течение нескольких недель. Дипломат считает, что все это не вписывается в американские избирательные нормативы.Сергей Лавров также заявил, что все это покрывалось соцсетями и одобрялось людьми, которые выступали с жесточайшей критикой российского голосования по поправкам в Конституцию. Напомним, выборы в США прошли 3 ноября. Согласно официальным данным, победу одержал демократ Джо Байден.Как писали "Дни.ру", действующий президент страны Дональд Трамп отказался признавать свое поражение, назвав сфальсифицированными и пообещав подать в суд из-за нарушений на голосовании.