Поздно вечером в дежурную часть полиции из магазина известной торговой сети поступило сообщение о том, что неизвестный в медицинской маске напал на кассира.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Управления внутренних дел по Северо-восточному административному округу столицы задержан подозреваемый в разбоях.Поздно вечером в дежурную часть полиции из магазина известной торговой сети поступило сообщение о том, что неизвестный в медицинской маске напал на кассира. Мужчина совершил мелкую покупку и дождался, пока сотрудница магазина откроет кассу. Угрожая женщине предметом, похожим на нож, злоумышленник похитил 20 тысяч рублей и скрылся.Позже аналогичное сообщение поступило из магазина на соседней улице. Нападение было совершено при похожих обстоятельствах, однако в этот раз продавец-кассир оказала сопротивление и предотвратила хищение денег.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в одном из столичных аэропортов при попытке покинуть пределы Московского региона. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний молодой человек.В отношении него следователями отделов МВД России по району Ростокино и Бабушкинскому району города Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанного. Имеются основания полагать, что он может быть причастен к совершению аналогичных противоправных деяний на территории Москвы и Московской области», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк