Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Московской области. Видео с участием главы страны распространилось в Сети.

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Московской области. Видео с участием главы страны распространилось в Сети.Российский президент вышел к купели в тулупе и валенках, после чего снял с себя верхнюю одежду. В ролике, опубликованном в социальных сетях, Владимир Путин в синих трусах опустился по лестнице в иордань, трижды окунулся и перекрестился.Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что глава страны окунается в крещенскую прорубь каждый год. "Это его традиция. Традициям он не изменяет", – приводит слова представителя Кремля .Отметим, что в этом году россиянам порекомендовали отказаться от купаний в Крещение. Глава синодального Отдела внешних церковных связей Иларион отметил, что угроза заражения коронавирусной инфекцией пока высока.В разговоре с агентством "Интерфакс" митрополит подчеркнул, что купание в проруби не является обязательным церковным ритуалом. Люди совершают его исключительно по своей воле.Материал дополняется.