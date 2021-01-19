Из незаконного оборота изъято более 80 фальшивок номиналом 5 000 рублей.

В УМВД России по городу Владимиру обратился местный житель, сообщивший, что при продаже мобильного телефона получил от неизвестных граждан шесть купюр номиналом 5 тысяч рублей. При попытке внести их на счёт через банкомат, система выдала ошибку. Предположив, что купюры могут быть фальшивыми, мужчина обратился в полицию.Спустя несколько часов с аналогичным заявлением к полицейским обратился другой гражданин, который получил семь пятитысячных купюр при таких же обстоятельствах.Проведённая экспертиза показала, что в обоих случаях деньги являются фальшивыми.При проведении оперативных мероприятий сотрудники УМВД России по городу Владимиру установили марку автомобиля, на котором передвигаются сбытчики, а затем и маршрут их следования. Информация о розыске была передана во все районы Владимирской области, а также в соседние регионы, куда, предположительно, могли отправиться фигуранты.Уже на следующий день по ориентировке владимирских полицейских злоумышленники были задержаны на посту ДПС коллегами из Нижегородской области. В автомобиле полицейские обнаружили 69 денежных купюр с признаками подделки.Находившиеся в автомобиле граждане 30 и 28 лет, были доставлены во Владимир и впоследствии заключены под стражу.Установлено, что подозреваемые приобрели поддельные деньги через сеть Интернет, приехали во Владимир, где успели реализовать 13 подделок. Оставшиеся фальшивки злоумышленники планировали сбыть в других регионах страны, но были задержаны полицейскими.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».Ведётся следствие.