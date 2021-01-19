Политическим силам региона предложили высказать свое мнение о работе администрации Сипягина. Лидер регионального отделения партии “Родина” считает, что основным политическим силам

Политическим силам региона предложили высказать свое мнение о работе администрации Сипягина. Лидер регионального отделения партии “Родина” считает, что основным политическим силам региона пора вынести свой вердикт правлению губернатора. По мнению Магамеда Ахматова, промежуточные итоги работы главы области неутешительные. Претензии есть, например, к его кадровой политике. Напомним, только за прошлый год из высокопоставленных чиновников в отставку