Политический кризис в Белоруссии в большей степени интересует Европу, чем США. К такому выводу пришел российский журналист, политолог Петр Акопов.

Политический кризис в Белоруссии в большей степени интересует Европу, чем США. К такому выводу пришел российский журналист, политолог Петр Акопов.Позиции Александра Лукашенко пошатнулись после того, как Минск лишили возможности провести в 2021 году чемпионат мира по хоккею, считают политологи. Бытует мнение, что западные лидеры используют все возможности для того, чтобы повлиять на президента Белоруссии.Российский журналист и политолог Петр Акопов выразил мнение, что у затеянной политической игры есть определенный срок годности. Эксперт убежден, что в происходящем в Белоруссии больше заинтересованы европейские кураторы, чем американские.По словам Акопова, в скором времени зарубежные силы "поиграются и постепенно бросят" республику. Политолог добавил, что оказать давление на Россию через Белоруссию и через Лукашенко не получится. "Прибалты и поляки еще будут бегать, но все закончится ничем", – цитирует эксперта издание "Украина.ру".Напомним, что белорусские граждане начали выходить на улицу в августе 2020 года. Люди оказались недовольны тем, что Александр Лукашенко был объявлен победителем на прошедших президентских выборах.Светлана Тихановская, которая являлась главным политическим оппонентом Батьки, бежала в Литву. Оттуда она сообщила о создании Координационного совета оппозиции.