Во вторник, 19 января, в Российской академии образования представили документальный фильм о конкурсе Моя страна – моя Россия. В презентации приняли участие герои ленты, эксперты и члены Ассоциации выпускников конкурса.

Во вторник, 19 января, в Российской академии образования представили документальный фильм о конкурсе "Моя страна – моя Россия". В презентации приняли участие герои ленты, эксперты и члены Ассоциации выпускников конкурса.Мероприятие состоялось в онлайн и офлайн-формате. Конкурс является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".Трансляция для всех желающих прошла в официальном сообществе конкурса. Зрители могут познакомиться с историей проекта и его героями, которые уже сегодня меняют облик российских регионов.создавался при помощи Российской академии образования. РАО поддержала пять номинаций конкурса. Среди них – "Моя страна. Моя история. Моя Победа" и "Моя педагогическая инициатива". Они стали самыми масштабными за время его реализации.Президент Российской академии образования Юрий Зинченко отметил, что конкурс стал площадкой, где фундаментальные знания могут дойти до каждого человека, школы и пополнить арсенал педагогов. "Каким образом наука помогает школьникам, определяет, в первую очередь, площадка нашего большого конкурса", – сказал он.В презентации фильма также участвовал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов. Несмотря на трудности, в 2020 году инициативы на конкурсе представили рекордные 63 тысячи участников, уточнил он.За 17 лет конкурс создал сообщество из тысяч единомышленников, неравнодушных к судьбе своей страны, отметила руководитель конкурса Лариса Пастухова. Она анонсировала старт 18-го сезона.