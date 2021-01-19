Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался об украинском президенте Владимире Зеленском. Он обратил внимание на непоследовательную политику главы страны.

Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался об украинском президенте Владимире Зеленском. Он обратил внимание на непоследовательную политику главы страны.Сенатор поделился архивной видеозаписью, опубликованной в телеграм-канале журналиста Владимира Соловьева. В ролике, снятом в 2014 году, Владимир Зеленский выступает против тотальной украинизации. Он просит Киев оставить в покое русскоязычное население.Телеведущий рассказал, что это видео стали активно обсуждать в Сети в связи с новым витком украинизации. В частности, правительство Незалежной отказалось вернуть в учебную программу русский язык. "Видимо, Владимир Александрович произвел переоценку ценностей", – написал Соловьев.Ролик также прокомментировал сенатор Пушков. В своем телеграм-канале сенатор отметил, что в 2014 году Зеленский находился на своем месте. Он был комедийным актером, участвовал в телешоу, снимался в сериале "Слуга народа" и руководил студией "Квартал-95", уточняет ."Но роль президента ему совершенно не удалась: растерянный, слабый, неуверенный человек, забывший все, во что он верил прежде", – заключил Пушков.также потерял любовь и уважение украинцев. В конце 2020 года социологический Центр Разумкова опубликовал результаты опроса жителей Незалежной. Около 42% респондентов назвали президента "главным разочарованием года".