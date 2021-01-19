Лидер скандальной рок-группы “Коррозия металла” Сергей «Паук» Троицкий хочет избираться в Госдуму от Владимирской области. Об этом 6 каналу сообщил советник фракции ЛДПР в ЗС Валерий

Лидер скандальной рок-группы “Коррозия металла” Сергей «Паук» Троицкий хочет избираться в Госдуму от Владимирской области. Об этом 6 каналу сообщил советник фракции ЛДПР в ЗС Валерий Пузанов. Сейчас рокер ведёт переговоры с руководством партии ЛДПР в Москве, впрочем, избираться он планирует именно от 33 региона. Решается вопрос, в каком из двух округов он будет выставлять