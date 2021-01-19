Как пишет Владимир Сипягин на своей странице в соцсетях, полковник полиции Медведев - боевой офицер, который имеет большой опыт руководителя.

Командующий Центральным округом Нацгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев представил губернатору Владимирской области Андрея Медведева. Указом Владимира Путина от 2 января он назначен новым начальником Управления Росгвардии в регионе. Как пишет Владимир Сипягин на своей странице в соцсетях, полковник полиции Медведев - боевой офицер, который имеет большой опыт руководителя.Напомним, что буквально вчера мы писали о том, что экс-начальнице владимирской Росгвардии Алфие Мокшиной, которая требовала с подчинённых деньги за обещания не привлекать их к дисциплинарной ответственности.