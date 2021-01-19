«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году, полностью выполнив государственные контракты с Росстатом. В декабре 2020 года

«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году, полностью выполнив государственные контракты с Росстатом. В декабре 2020 года завершена поставка в территориальные органы государственной статистики 360 тысяч планшетных компьютеров с российской операционной системой «Аврора» и специальным приложением для переписчиков. Также проведены модернизация и увеличение мощности автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС