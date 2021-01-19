Кроме того, записаться на прививку можно будет и по номеру 122.

Для удобства жителей Владимирской области запись на вакцинацию открыта на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru, а с 25 января запись будет возможна через личный кабинет Единого портала госуслуг. Кроме того, записаться на прививку можно будет и по номеру 122.Департамент здравоохранения обращает внимание жителей области, что вакцинация в первую очередь необходима гражданам, относящимся к группам риска. Это пожилые люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, медицинские и социальные работники, педагоги, работники торговли, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.Вакцинация противопоказана людям, у которых хронические заболевания в стадии обострения, тяжелые аллергии, беременным или кормящим грудью и детям до 18 лет. Кроме того, с момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.