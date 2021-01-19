Следком проводит доследственную проверку в Кольчугино, где на пожаре женщина выпрыгнула из окна с ребёнком на руках Региональный Следком начал доследственную проверку по факту гибели

Следком проводит доследственную проверку в Кольчугино, где на пожаре женщина выпрыгнула из окна с ребёнком на руках Региональный Следком начал доследственную проверку по факту гибели женщины и травмирования ребёнка на пожаре в Кольчугино. Напомним, трагедия произошла вечером 18 января. На 6-м этаже девятиэтажки загорелась квартира. Во время тушения пожара у дома под окнами было обнаружено