Правоохранителями изъято оборудование и реагенты для производства свыше 40 кг наркотиков, а также более 240 граммов готовых наркотических средств, предназначенных для сбыта.

Следственным Управлением МВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1991 г.р. и приезжего 1990 г.р. Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).Фигуранты были задержаны сотрудниками регионального УФСБ в декабре прошлого года.Предварительно следователями во взаимодействии с оперативниками установлено, что задержанные, житель Владимирской области и его приятель из Нижегородской области, планировали незаконно сбывать изготовленные наркотические средства.В постройке в одном из поселков Меленковского района правоохранители обнаружили оборудование и реагенты для изготовления свыше 40 кг наркотиков, а также более 240 гр готового к употреблению мефедрона.В настоящее время продолжаются следственные и иные мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.