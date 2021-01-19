После перевода денег на счет, мастер практически тут же уходил, так и не сделав никакие работы, либо поменяв какую-то незначительную и недорогостоящую деталь...

«Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при участии оперативников ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы пресекли мошенничество в отношении граждан пожилого возраста», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратилась 80-летняя пенсионерка. Потерпевшая рассказала, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная. Она сообщила, что в районе производится замена счетчиков воды. Затем домой к ней пришли женщина и мужчина, представившийся мастером-установщиком. Они предложили поставить на счетчики дополнительное оборудование якобы по выгодной цене. Оплату гости попросили произвести заранее, и хозяйка через мобильное приложение перевела денежные средства. Женщина после подписания договора ушла, а затем и, мастер, начав видимость работы, сказал, что должен ненадолго выйти, но так и не вернулся. Дополнительного оборудования заявительница на счетчиках не увидела. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали участников организованной группы: троих мужчин в возрасте от 36 до 45 лет и 31-летнюю женщину.Как предполагает следствие, данная группа лиц в Московском регионе осуществляла противоправную деятельность в отношении пенсионеров и одиноких граждан. Представляясь сотрудниками ЖКХ, злоумышленники обзванивали граждан с информацией, что в их районе происходит замена счетчиков воды, оставляя контактный телефон. После в квартиру приходил якобы мастер-установщик и сотрудница организации для подписания договоров, которые убеждали пенсионеров о необходимости приобрести дополнительное оборудование для счетчиков воды, а также убеждая, что в дальнейшем им будут компенсированы затраты. Затем злоумышленник, создавая видимость активной работы по установке и, входя в доверие к пожилым людям, просил сразу же перевести денежные средства. После перевода денег на счет, он практически тут же уходил, так и не сделав никакие работы, либо поменяв какую-то незначительную и недорогостоящую деталь.Предварительно установлено, что от противоправных действий аферистов пострадали более 50 граждан.Общий материальный ущерб от противоправных действий задержанных составил несколько миллионов рублей.Следователем СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбужден уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении троих избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении, а в отношении главного организатора преступной схемы – в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых и установление других возможных потерпевших и дополнительных эпизодов.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93